Нафтогаз в 2018 году обеспечил 15% доходов госбюджета

Новости Бизнеса: Предприятия "Нафтогаза Украины" в 2018 году уплатили в госбюджет почти 137 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году, по оперативным данным, уплатили в государственный бюджет 136,5 млрд грн налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году.

По данным пресс-службы НАК, в частности, дивиденды были выплачены на сумму 29,5 млрд грн, рентные платежи – 28,5 млрд грн, НДС – 37,4 млрд грн, налог на прибыль – 23,9 млрд грн.

"Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в государственный бюджет Украины. Поступления от группы составили около 15% общих доходов государственного бюджета в 2018 году. Для сравнения, бюджет Министерства обороны Украины в 2017 составил 86,6 млрд грн, а сумма профинансированных госбюджетом субсидий за использованный газ – 55,5 млрд грн", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.