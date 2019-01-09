"Укрпошта" почти на четверть увеличила доходы в 2018 году

Новости Бизнеса: ”Укрпошта” увеличила чистый доход в 2018 году на 23%.

Публичное акционерное общество ”Укрпошта” по итогам 2018 года увеличило чистый доход по сравнению с 2017 годом на 23% - до 6,8 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

”Укрпошта” увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн, 23%, по сравнению с 2017 годом”, - написал министр, добавив, что доходы компании по импорту выросли на 35%, а по экспорту - на 57%.

Омелян отметил, что по объемам импорта, экспорта и транзита отправлений компания обеспечила 10% общего авиатрафика страны.

Министр также сообщил, что компания открыла 174 новых почтовых отделения в прошлом году, а также компьютеризировала 1300 сельских почтовых отделений.

Клиенты ”Укрпошты” в 2018 году оформили 6 млн посылок онлайн.

Как сообщалось, в 2017 году «Укрпошта» получила 203 млн грн чистого убытка против 158 млн грн чистой прибыли годом ранее.

"Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.