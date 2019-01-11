"ПриватБанк" приостановит операции с платежными картами

Новости Бизнеса: В пресс-службе "Приватбанка" предупредили о временной приостановке операций с картами.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" в ночь с 12 на 13 января приостановит операции с картами для проведения очередного этапа регламентных работ по модернизации процессингового центра.

Как сообщила пресс-служба банка, ожидаемая пауза в обслуживании карт продлится с 24:00 до 04:00.

Во время этой паузы банк также проведет технологические работы по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети.

Справка. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.