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"ПриватБанк" приостановит операции с платежными картами

&quot;ПриватБанк&quot; приостановит операции с платежными картами
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: В пресс-службе "Приватбанка" предупредили о временной приостановке операций с картами.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" в ночь с 12 на 13 января приостановит операции с картами для проведения очередного этапа регламентных работ по модернизации процессингового центра.

Как сообщила пресс-служба банка, ожидаемая пауза в обслуживании карт продлится с 24:00 до 04:00.

Во время этой паузы банк также проведет технологические работы по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети.

Справка. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.

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ПриватБанк, Безналичные расчеты, Регламентные работы, Операции с картами.
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