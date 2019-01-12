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Суббота, 12.01.2019
Украина закупает турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
Украина закупает турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
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Украина закупает турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Украина закупает турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
10:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме выскотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

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Он уточнил, что соглашение между госкомпанией "Укрспецэкспорт", входящая в состав государственный концерн "Укроборонпром", и турецкой компанией Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".

"Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 4 ноября 2018 года в ходе официального визита в Республику Турция президент П.Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

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Все по теме:

Турция, Армия, Укрспецэкспорт, Петр Порошенко, Беспилотники, Bayraktar TB2, Baykar Makina.
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