Американцы достраивают уже второй завод под Ужгородом

Новости Бизнеса: На Закарпатье строится уже второй завод американской корпорации Jabil Circuil для производства электроники.

Под Ужгородом строится второй завод американской компании Jabil Circuil, на котором планируется выпускать мобильные телефоны, компьютерная техника и другая электроника, сообщает Ukraine Now.

Большая часть завода площадью более 20 тыс. кв.м, расположенного в с.Розовка уже построена, а на данный момент проходят внутренние работы.

Завод на 1500 рабочих мест (на первом 2300) будет производить электронику для Ducati Energia, SIAE, Sagemcom, Nespresso, Microelettronica.

Первый завод за все года работы произвол более 110 миллионов единиц электроники.

Также на Закарпатье работает завод электроники Flex сингапурской корпорации Flextronics в Мукачево, у которого в этом году открыли новый первую очередь завода литья пластмасс и строят вторую очередь.