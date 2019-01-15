Скачать
Вторник, 15.01.2019
Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из &quot;шатдауна&quot;
Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из "шатдауна"
Денежная база в Украине выросла за год на 9%
Денежная база в Украине выросла за год на 9%
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Поздравления с именинами Василия на украинском языке
Поздравления с именинами Василия на украинском языке

Volkswagen намерен развернуть в США производство электромобилей

Volkswagen намерен развернуть в США производство электромобилей
02:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Volkswagen инвестирует 800 миллионов долларов в производство электромобилей в США.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen инвестирует около 800 миллионов долларов (700 миллионов евро) в свой завод в городе Чаттануга, расположенный в американском штате Теннесси, для развертывания там производства электромобилей.

Об этом в понедельник, 14 января, заявил председатель правления VW Герберт Дисс, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Компания планирует создать на заводе дополнительные тысячи рабочих мест, чтобы в 2022 году выпустить первый электрический городской внедорожник Volkswagen I. D. CROZZ.

"Решение о производстве нашего американского электромобиля в Чаттануге является неотъемлемой частью стратегии роста Volkswagen в Северной Америке. Мы боремся за долю рынка в США", - заявил он.

Сейчас концерн выпускает на заводе в Чаттануге два автомобиля: внедорожник Atlas и седан Passat. В марте прошлого года Volkswagen объявил, что инвестирует в завод 340 миллионов долларов для производства пятиместного варианта внедорожника Atlas Cross Sport. Ранее сообщалось, что крупнейший мировой автоконцерн Volkswagen собирается вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей, а к 2030 году представить электроверсии всех своих моделей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, Теннесси, Электромобили, Герберт Дисс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
02 Поздравления с именинами Василия на украинском языке
03 Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
04 Климкин выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Гданьска Адамовича
05 Конкурент "Мрии": прошли испытания нового самого большого самолета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Теракт в Кабуле: Более 40 человек ранены
Теракт в Кабуле: Более 40 человек ранены
Brexit: 15 января в Британии состоится решающее голосование
Brexit: 15 января в Британии состоится решающее голосование
Христиане празднуют день Святителя Василия Великого
Христиане празднуют день Святителя Василия Великого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь