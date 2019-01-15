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"ДТЭК Нефтегаз" Ахметова купила часть "Киевоблэнерго"

&quot;ДТЭК Нефтегаз&quot; Ахметова купила часть &quot;Киевоблэнерго&quot;
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем четверти акций "Киевоблэнерго".

Операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК – "ДТЭК Нефтегаз" - стала собственником 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго", ранее принадлежавших группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина").

Согласно сообщению "Киевоблэнерго", обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО.

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц, конечными бенифициарами ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс, а также Марина Ярославская (Германия). Украинские СМИ и политики ранее также называли бенефициарами несколько российских предпринимателей.

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ДТЭК, Ринат Ахметов, Киевоблэнерго, ДТЭК Нефтегаз.
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