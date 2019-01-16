"Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"

Новости Бизнеса: Лондонский суд обязал "Нафтогаз" оплатить GBP3 млн судебных издержек миноритариев "Укрнафты".

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) в инициированном тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова споре с НАК "Нафтогаз Украины" о выполнении акционерного соглашения "Укрнафта" (SHA) обязал госкомпанию оплатить 75% судебных издержек расходов истцов.

Как говорится в датированном серединой декабря сообщении юридической фирмы Fieldfisher, представляющей миноритариев "Укрнафты" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, НАК необходимо будет заплатить из собственных средств свыше GBP3 млн.

Как отмечают представители истцов в релизе, такое решение суд аргументировал тем, что "успешной стороной" является "сторона, выигравшая разбирательство в целом", так как суд отказался объявить SHA полностью недействительным или не имеющим законной силы.

Комментируя это решение LCIA, партнеры Fieldfisher Саймон Слоан (Simon Sloane) и Арик Асланян (Arik Aslanyan) напомнили, что в начале декабря Высокий суд Лондона решил отменить всемирный арест активов Игоря Коломойского по иску ПриватБанка. Они выразили надежду, что два таких судебных вердикта заставят Украину прекратить "незаконное и политически мотивированное преследование" инвестиций И.Коломойского и Г.Боголюбова в Украине.

В то же время "Нафтогаз" ранее отмечал, что LCIA 26 апреля 2018 года отменил действие ключевых положений SHA. "Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями И.Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - отметили в "Нафтогазе".

В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных миноритариями кандидатов. Также суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета "Укрнафты" при кворуме в 8 членов органа.

"Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению", - резюмировали в НАК.

Как сообщалось, в январе 2010 года "Нафтогаз" и миноритарные акционеры "Укрнафты" (связанные с группой "Приват" компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Согласно документу, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а шесть из 11 членов НС и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии восьми из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. В марте 2015 года после внесения изменений в этот закон кворум для заседаний НС был уменьшен до простого большинства голосов.

В июне 2015 года миноритарии "Укрнафты" подали иск в Лондонский арбитраж с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий акционерного соглашения, даже не смотря на ограничение прав НАК, как контролирующего акционера, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством правами.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.