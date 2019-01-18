С февраля поезд "четырех столиц" будет курсировать чаще

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" с 30 января увеличит частоту курсирования поезда "четырех столиц".

Акционерная компания ”Укрзализныця” с 30 января увеличит частоту курсирования поезда ”Четыре столицы”. Об этом сообщил руководитель ПАО ”Укрзализныця” Евгений Кравцов в Facebook.

”Поезд ”Четыре столицы” будет курсировать чаще. С 30 января меняем график - рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодняшний день поезд ездит раз в неделю”, - написал он.

Кравцов добавил, что расписание движения поезда меняться не будет.

”Населенность в направлении Киев - Рига составляет 49%, в обратном - 40%. Это хорошие показатели, они говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги”, - отметил глава компании.

Как сообщалось, 30 августа 2018 года ”Укрзализныця” начала продажу билетов на поезд ”четырех столиц” Киев - Рига, который курсирует через Минск и Вильнюс. Заполненность первого рейса составила 55%.