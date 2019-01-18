За постель и напитки в поездах "Укрзализныци" придется платить больше

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" существенно повысила цены на постельное белье и напитки в поездах.

АО "Укрзализныця" повысила цены на постельное белье (увеличение от 66,7%) и напитки (увеличение на 25%) в поездах.

Согласно информации, указываемой перевозчиком на проездных документах, цена услуги за пользование комплектом белья в плацкартных и купейных вагонах выросла с 30 до 50 грн, а в вагонах СВ и поездах, следующих в другие страны – с 30 до 60 грн.

Стоимость напитков: чай, кофе, вода объемом 0,5 л – выросла с 8 до 10 грн.

Как сообщили в пресс-службе компании, с 15 января текущего года введены в действие единые цены на ряд основных услуг, предоставляемых пассажирам.

"Среди них - пользование комплектом постельных принадлежностей в поездах, оплата за чай, кофе и питьевую воду. Цены на услуги для пассажиров пересмотрены в связи со стремительным ростом стоимости составляющих для обеспечения пассажиров - материалов, топлива и электроэнергии, влияющих на себестоимость услуг", - пояснили в компании.

При этом, по информации "Укрзализныци", стоимость услуги предоставления в пользование комплекта постельных принадлежностей в вагонах украинской железной дороги ниже, чем в других странах.