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Нидерланды не признали банкротство российского концерна ЮКОС

Нидерланды не признали банкротство российского концерна ЮКОС
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле о банкротстве ЮКОС.

Банкротство нефтяного концерна ЮКОС в России в 2006 году не признано в Нидерландах, что подтвердил верховный суд страны.

Об этом сообщает De Rechtspraak.

"Верховный суд Нидерландов в своем окончательном решении постановил, что решение Российской Федерации о признании ЮКОС банкротом в Российской Федерации 2006 года не будет признано в Нидерландах", - говорится в сообщении.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную на решение Апелляционного суда Амстердама.

Постановление Госсовета Нидерландов ставит точку в многолетнем споре между бывшими акционерами ЮКОСа и российской компанией "Промнефтьстрой" за активы зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance.

Государственный совет Нидерландов выполняет роль верховного суда страны.

Такое постановление вынесли в пятницу, 18 января.

По заключению суда, в ходе процедуры банкротства ЮКОСа были нарушены основные правовые принципы, поэтому решение 2006 года не может быть признано в правовой системе Нидерландов.

В 2006 году Арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом.

В сентябре 2007 года в Москве был проведен публичный аукцион, в ходе которого акции зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance были приобретены компанией "Промнефтьстрой" за 307 млн долларов.

Вынесли постановление в ответ на кассационную жалобу "Промнефтьстрой" на решение Апелляционного суда Амстердама от 9 мая 2017 года. Тогда апелляционный суд постановил, что банкротство ЮКОСа было инспирировано российскими властями.

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Россия, Нидерланды, Банкротство, ЮКОС.
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