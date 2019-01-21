Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе

Новости Бизнеса: "Газпром" отказывается от признания решений стокгольмского арбитража и нового газового законодательства.

"Газпром" пока отказывается от признания решений Стокгольмского арбитража и нового газового законодательства Украины, на основе которого предлагается подписать новое транзитное соглашение, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Российская сторона даже не рассматривает то, что у нас теперь абсолютно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отображают европейское законодательство и то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни тем более "Газпром" рассматривать минимум на этом этапе не хотят", - сказал он журналистам по итогам трехсторонней встречи, прошедшей в Брюсселе в понедельник.

"Газпром" в ходе прошедших в понедельник трехсторонних переговоров предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Господин Миллер трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал он журналистам по итогам встречи в Брюсселе в понедельник.

В то же время П.Климкин напомнил, что Украина готова подписать соглашение о транзите согласно европейским правилам, которые страна имплементирует в украинское газовое законодательство.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что российская сторона затягивает трехсторонние газовые переговоры Украина–Россия – Европейская Комиссия в отношении транзита газа через украинскую территорию в страны Европы, ожидая результатов выборов в Украине.

"Российская делегация не скрывала, что ожидает политических изменений, ждет выборы, намекая, что следующие консультации должны быть в мае, и мае что-то изменится, и будет абсолютно другая реальность. Это был постоянный фон этих консультаций", - заявил он журналистам в понедельник в Брюсселе по окончании трехсторонних переговоров на политическом уровне.

При этом П.Климкин отметил тот факт, что российская делегация опоздала на переговоры больше, чем не полчаса. "Наверное, ожидали инструкций, но все равно консультации были сюрреалистическими", - охарактеризовал глава украинского внешнеполитического ведомства прошедшие переговоры.

Другим элементом консультаций П.Климкин назвал тот факт, что глава российского "Газпрома" Алексей Миллер "трижды подчеркивал", что они готовы продолжить уже существующие контракты.

"Причем он говорил, что эти контракты можно продолжить без каких-либо экспертных консультаций. Я пытался у него переспросить, что он имеет в виду. Он подтвердил, что именно так, именно эти контракты и вперед", - рассказал П.Климкин.

Еще одним элементом обсуждения глава МИД Украины отметил то, что российская сторона не хочет принимать во внимание то, что в Украине уже действует другое энергетическое законодательство, отличное от того, в рамках которого были заключены договоры на транзит газа в 2009 году.

"Российская сторона даже не рассматривает, что у нас теперь другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отражают европейское законодательство, и то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни, тем более, "Газпром" рассматривать на этом этапе не хочет", - детализировал он.

При этом П.Климкин подчеркнул, что "даже Европейская Комиссия теперь пытается объяснить России, что правила изменились, что жизнь изменилась, но логика господина Миллера – просто продолжить существующие контракты".

Украинский министр также напомнил, что российская сторона также не признает решений Стокгольмского арбитража. "Ситуация изменилась для всех, только не для России", - подчеркнул П,Климкин.

Ранее в этот день в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне при участии вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины П.Климкина, главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, исполнительного директора НАК Юрия Витренко, министра энергетики России Александра Новака и представителей "Газпрома".