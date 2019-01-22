Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко
Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко
TAYANNA: Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение
TAYANNA: Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение

"Укроборонпром" и израильская Elbit Systems подписали меморандум

&quot;Укроборонпром&quot; и израильская Elbit Systems подписали меморандум
15:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Бизнеса: Украина усиливает сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и обороны.

Госконцерн "Укроборонпром" и израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации пресс-службы, в ходе официального визита в Израиль министр обороны Украины Степан Полторак ознакомился с передовыми оборонными технологиями компании Elbit Systems и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с израильской компанией.

В состав украинской делегации вошли представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерства обороны Украины, "Укроборонпома" и "Спецтехноэкспорта".

"По результатам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между госконцерном "Укроборонпром" и Elbit Systems Ltd. Документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов по следующим направлениям: системы обеспечения связи, наблюдения и разведки для Сухопутных и Воздушных сил, воздушно-спасательное оборудование, радиолокационные станции, оборудование для защиты портов, модернизация бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подписанный документ в перспективе позволит улучшить боеспособность Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, развитие сотрудничества в сфере вооружения и военной техники является очень важным для ВС Украины, особенно во времена противостояния российской агрессии. Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит нам улучшить способности Вооруженных сил", - написал С.Полторак на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Elbit Systems - это израильская высокотехнологичная компания, которая занимается реализацией оборонных программ во всем мире, разработкой и поставкой широкого спектра воздушно, сухопутных и военно-морских систем и продуктов для обеспечения обороны и национальной безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Израиль, Минобороны, Укроборонпром, Степан Полторак, Elbit Systems.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь