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ПриватБанк закончил 2018 год с докризисным уровнем доходов

ПриватБанк закончил 2018 год с докризисным уровнем доходов
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: «ПриватБанк» в 2018 году получил почти 12 млрд грн прибыли.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» в 2018 году получил 11,7 млрд грн прибыли.

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре.

«Прибыль «ПриватБанка» – 11,7 миллиардов гривен», - сказал Крумханзл, подводя итоги прошлого года.

Он подчеркнул, что это лучший результат банка после кризиса и начала военных действий в Украине.

Крумханзл отметил, что в 2018 году банк увеличил количество клиентов на 1,5 млн - до около 22 млн. При этом почти 9 млн клиентов банка являются активными пользователями сервиса «Приват24».

Приоритетами банка глава правления назвал развитие розничного, а также малого и среднего бизнеса.

«Мы планируем прибыль 2019 года больше 9 млрд грн. Но я надеюсь, что мы успеем получить больше», - добавил Крумханзл.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам 2017 года банк получил почти 23 млрд грн убытка из-за формирования резервов по активам.

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НБУ, ПриватБанк, Банк, Петр Крумханзл.
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