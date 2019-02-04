УТГ зарегистрировал нового оператора газотранспортной системы

Новости Бизнеса: "Укртрансгаз" зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

АО "Укртрансгаз" (УТГ) в рамках реализации дорожной карты анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", необходимое для начала юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа.

Как уточнила пресс-служба УТГ, решение о создании "Оператора ГТС Украины", являющееся одним из ключевых этапов анбандлинга, было принято "Нафтогазом" 29 января.

УТГ является 100% собственником ООО, генеральным директором общества назначен Павел Станчак, ранее занимавший должность вице-президента "Укртрансгаза".

"Создание ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз". Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину", – указано в сообщении.