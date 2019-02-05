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5 метров в минуту: В Укртелекоме рассказали о темпах воровства кабеля украинцами

5 метров в минуту: В Укртелекоме рассказали о темпах воровства кабеля украинцами
01:05 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: У "Укртелекома" ежеминутно крадут 5,3 метра кабеля.

В течение прошлого года воры украли почти 3000 км кабеля Укртелекома, то есть в среднем ежедневно воровали по 7,6 км или 5,3 метра медного кабеля ежеминутно.

Об этом сообщается на сайте компании.

Наиболее активно похищают кабель в Киеве. Количество краж медного кабеля в столице за год выросло на 70%, при этом за первые 9 месяцев рост почти 90%.

Более 30% всего восстановленного Укртелекомом кабеля снова похищается.

В целом по стране в 2018 году за противоправное посягательство на телекоммуникационное оборудование компании было возбуждено более 20 тысяч дел. За совершенные преступления задержаны 1700 человек.

Подавляющему большинству из них предъявлено подозрение в совершении обычной кражи (ст. 185 УПК Украины). В компании считают, что это несколько смягчает строгость наказания, из-за чего многие задержанные прибегают к совершению повторных преступлений.

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Кража, Укртелеком, Кабель.
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