Tesla купила компанию, занимающуюся производством суперконденсаторов

Новости Бизнеса: Tesla за $218 миллионов купила разработчика аккумуляторов и суперконденсаторов.

Tesla приобретает американскую компанию Maxwell Technologies, разработки которой помогут увеличить запас хода и продлить срок службы батарей электрокаров. Сделка оценивается в 218 миллионов долларов США.

Основной продукт Maxwell Technologies — высокоёмкие суперконденсаторы. Они имеют меньшую плотность энергии, чем современные литий-ионные аккумуляторы, зато могут очень быстро запасать и отдавать заряд. А это как раз то, что надо для системы рекуперации энергии в электромобилях и гибридах.

Maxwell также работает над "сухими" электродами для аккумуляторов. В компании заявляют, что их технология обеспечит "беспрецедентную плотность энергии" и увеличит жизненный цикл элементов питания. В результате автомобиль сможет больше проезжать на одной зарядке, и батарея будет изнашиваться не так быстро. А отказ от токсичных жидких растворителей позволит снизить вред для окружающей среды. Неизвестно только, когда наступит это светлое будущее.

Ещё 2013 году Илон Маск написал, что сам является фанатом суперконденсаторов и планировал выбрать эту тему для кандидатской в Стэнфорде. Основатель Tesla так и не закончил учёбу, в 1995 году покинув университет.