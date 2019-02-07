Скачать
Четверг, 07.02.2019
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Продан выступает за ликвидацию НС &quot;Нафтогаза&quot;
Продан выступает за ликвидацию НС "Нафтогаза"
Владимир Кличко стал &quot;Новатором года&quot;
Владимир Кличко стал "Новатором года"
Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник
Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник

Продан выступает за ликвидацию НС "Нафтогаза"

Продан выступает за ликвидацию НС &quot;Нафтогаза&quot;
09:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Наблюдательный совет "Нафтогаза" следует ликвидировать, а саму компанию подчинить Кабмину.

Наблюдательный совет (НС) НАК "Нафтогаз Украины" следует ликвидировать, а саму компанию подчинить Кабинету министров.

Такое мнение выразил экс-министр энергетики и угольной промышленности, экс-глава Нацкомиссии регулирования электроэнергетики (ныне НКРЭКУ – ред) Юрий Продан в среду на "круглом столе", организованном Международным Фондом Блейзера на тему "Новая энергетическая политика Украины: как выйти из текущего тупика и не допустить краха (газовый аспект)".

По его мнению, НС "Нафтогаза" в нынешнем составе не выполняет контролирующих функций, само его существование нецелесообразно в структуре, где всего один акционер – государство.

Ю.Продан спрогнозировал возникновение серьезных проблем с 1 января 2020 года в связи с завершением соглашения на транзит российского газа. По его мнению, есть угроза прекращения транспортировки российским контрагентом. "Мне кажется, ситуация стоит на месте", - добавил экс-министр, комментируя ход переговорного процесса "Нафтогаза" с российским АО "Газпром" о заключении нового договора.

Экс-министр энергетики также считает, что вопрос добычи газа в системе НАК должен быть вынесен на рассмотрение правительства. "Увеличения добычи и перспектив ее увеличения я не вижу, кроме того, что НАК превратился в налогового агента", - добавил он.

Директор интегрированного газового бизнеса группы "Нафтогаза" Андрей Фаворов в свою очередь привел ряд аргументов "Нафтогаза", обосновывающих отсутствие прироста газодобычи. По его словам, при отсутствии вложений уровень добычи "Укргазвыдобування" в прошлом году сократился бы до 11,4 млрд куб. м (факт 2018 года – 15,4 млрд куб. м). Около 1 млрд куб. м компания не смогла извлечь из-за неполучения лицензий. Естественное падение газодобычи из-за истощения скважин сейчас составляет 1-1,2 млрд куб. м в год, и его необходимо компенсировать. "Укргазвыдобывання" в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличило темпы бурения с 250 тыс. м до 313 тыс. м, осуществило 173 гидроразрыва пластов (в 2017 году – 101, в 2016-м – 16).

Чтобы увеличить газодобычу, "Укргазвыдобування" требуется больше средств, подчеркнул топ-менеджер "Нафтогаза". В настоящее в розничной цене на газ налоговые платежи составляют 5,91 грн за кубометр или 70%, на развитие остается всего 0,34 грн (4% розничной цены, или 5 млрд грн в год). Чтобы высвободить необходимые суммы, "Нафтогаз" предлагает правительству снизить его обязательства по выплате дивидендов с 75% до 30% прибыли, в таком случае для развития "Укргазвыдобування" компания получит около 2 грн с кубометра (необходимых 30 млрд грн в год), сообщил А.Фаворов.

Вместе с тем, эксперты дали свою оценку ситуации с государственной газодобычей. По данным члена-корреспондента НАН Украины Дмитрия Егеря, доказанные запасы газа у НАК составляют 250 млрд куб. м, и их прироста за последние годы не зафиксировано. "Для обеспечения увеличения добычи необходимо было с 2015 года приращивать запасы на 50 млрд куб. м в год", - считает бывший главный инженер АО "Укргазвыдобування" Борис Синюк. По его данным, "Нафтогаз" имеет около 70 лицензий на геологическое изучение месторождений, но на новых площадях работы практически не ведутся. "Все ожидали открытия какого-нибудь крупного месторождения, но этого не произошло", - добавил он.

По мнению Б.Синюка, реализуя стратегию наращивания газодобычи АО "Укргазвыдобування" пошло по ошибочному пути, работая с существующим фондом, применяя методы гидроразрывов пластов, интенсификации и осуществляя капремонты скважин. Гидроразрывы в 30% случаев принесли негативный результат, капремонты не дали ожидаемого прироста дебета скважин, сообщил Б.Синюк.

В ходе "круглого стола" эксперты также обратили внимание на существенно возросшие производственно-технические расходы газа при неизменном уровне добычи. В частности, в 2018 году они были зафиксированы на уровне 1,5 млрд. куб. м, тогда как 10 лет тому назад при аналогичном уровне добычи они составляли 400-450 млн куб. м. Комментируя эту ситуацию, А.Фаворов признал, что она требует дополнительного исследования.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Юрий Продан, НКРЭКУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
02 Украинская певица Даша Астафьева удивляет своих поклонников
03 К решению Совета ЕС о продлении санкций РФ присоединились 4 страны
04 Китайский Новый год 2019: что следует знать о традициях праздника
05 Барселона - Реал 1:1 события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
Григорьев день: история праздника и народные традиции
Григорьев день: история праздника и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь