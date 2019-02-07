В Украине модернизируют 9 объектов "Укрзализныци" на миллиард евро

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" готова потратить почти миллиард евро на модернизацию 9 железнодорожных объектов.

Еврокомиссия и Всемирный банк готовы выделить почти миллиард евро на 9 проектов «Укрзализныци», призванных расширить стратегические транспортные коридоры Украины.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов озвучил лишь 5 проектов, пишет ЦТС.

В частности, в УЗ планируют модернизировать участок Ковель-Ягодин-Госграница с электрификацией, реконструировать пути на станции Подборцы во Львовской области и построить тяговую подстанцию на станции Раздельная в Одесской области.

Помимо этого, планируется электрифицировать перегон Бердичев-Коростень-Бережесть и модернизировать участок Гребенка- Полтава для увеличения пропускной способности.

Ранее сообщалось, в инвестиционном плане для стран «Восточного партнерства» Украина на развитие железнодорожной инфраструктуры может получить 850 миллионов евро.

В рамках программы TEN-T, 530 километров украинских железнодорожных путей нуждаются в модернизации.