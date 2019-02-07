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Прибыль украинских банков достигла исторических максимумов

Прибыль украинских банков достигла исторических максимумов
15:36 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Наибольшую прибыль по итогам прошлого года получили "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", "УкрСиббанк", ПУМБ, "ОТП Банк".

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2018 году составила 21,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отметили в НБУ, последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

"Существенный рост прибыльности банковской системы в прошлом году стал возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов. В частности, объем отчислений банками в резервы сократился более чем вдвое - с 49,2 млрд грн в 2017 году до 23,7 млрд грн в 2018 году. В то же время чистый процентный и комиссионный доходы банковской системы увеличились в среднем на 38%", - говорится в сообщении.

По информации НБУ, основным источником процентных доходов продолжают быть доходы банков от кредитования юридических лиц (46 % от общего объема), вложений в ценные бумаги (27 %) и кредитования физических лиц (26 %).

В то же время, усиление роли комиссионных доходов произошло в условиях развития расчетно-кассовых и других сопутствующих кредитованию платежей - до 25% в структуре всех доходов.

"После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков за 2018 год в 21,7 млрд грн является крупнейшим на историческом горизонте. Мы ожидаем, что 2019 год также станет успешным для банков в части доходности, поскольку объемы кредитования продолжат расти", - отметила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году также значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.

Кроме того, прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15 млрд гривен прибыли за год) и "Приватбанком" (11,7 млрд гривен). Убыточными были банки с государственным российским капиталом (11 млрд гривен убытка).

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НБУ, ПриватБанк, Банки, УкрСиббанк, Райффайзен банк Аваль, ПУМБ, ОТП Банк.
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