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Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое

Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
20:37 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В "Укрзализныце" заявили, что цены на ж/д билеты нужно поднять вдвое, в этом году их повысят на 25%.

"Укрзализныця" заявляет, что в 2019 году планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. Об этом сообщает "Радио Свобода".

При этом в компании подчеркивают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем вдвое, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.

"Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложено в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрено в размере 25%. "Укрзализныця" готовит предложение в Министерство инфраструктуры провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%", - сообщила пресс-служба компании.

Если министерство и другие причастные органы исполнительной власти подтвердят такое предложение, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины, добавили в "УЗ".

Еще один поезд "Укрзализныци" будет реже курсировать в Россию

Кроме того, с 1 апреля 2019 года индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.

"Железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня более чем в два раза, а также от перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины", - заявляют в компании.

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Укрзализныця, Железная дорога, Билеты, Интерсити.
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