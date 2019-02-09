Крупная компания готовится использовать беспилотные грузовики для доставки груза

Новости Бизнеса: Amazon хотят внедрить беспилотные грузовики для перевозки груза.

Двадцать пятого января пользователь Reddit опубликовал фотографию управляемого грузовика, тянущего на тросе за собой трейлер с логотипом Amazon Prime без водителя, заподозрив Amazon в использовании беспилотных грузовиков. Почти неделю спустя американский телеканал CNBC сообщил, что Amazon действительно использует транспортные средства, созданные компанией по производству самоходных грузовиков Embark, для перевозки грузов — и грузовик, случайно замеченный на прошлой неделе, может быть одной из таких машин.

Телеканал не стал раскрывать своих источников, а потому не ясно, основаны ли эти утверждения исключительно на фотографии с портала Reddit или какой-то инсайдерской информации. Представители Embark и Amazon ушли от вопроса о сделке между двумя компаниями, хотя и не стали этого отрицать.

«Embark перевозит грузы для ряда крупных компаний на трассе I-10, однако мы не можем обсуждать какую-либо компанию конкретно, поскольку наши отношения с каждой компанией строго конфиденциальны», — сказал генеральный директор Embark Алекс Родригес (Alex Rodrigues).

В Amazon же заявили, что всегда готовы внедрять инновационные технологии, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и повышать безопасность своей команды. В компании считают, что успешная автономия на дорогах повысит безопасность и улучшит условия труда для водителей на дальних расстояниях. Embark и другие стартапы, работающие над автономными системами, такие как Ike, Thor Trucks и Pronto.ai, а также крупные игроки, как Alphabet's Waymo и Tesla, стремятся улучшить условия отрасли, повысив безопасность водителей и их эффективность.

Сегодня нехватка водителей создает большие трудности в автотранспортной сфере — отчасти из-за низкой оплаты и сложного графика. Отсутствие доступных работников и грузовиков — большая проблема для компаний, занимающихся электронной торговлей, в том числе, очевидно, для такого гиганта, как Amazon, чьи клиенты ожидают доставку в относительно короткие сроки.

Основанная в 2016 году, Embark привлекла венчурное финансирование не менее 47 миллионов долларов от таких организаций, как Sequoia Capital, Data Collective, Y Combinator и AME Cloud Ventures, став первой компанией, которая разработала и выпустила коммерчески оправданный беспилотный грузовик без водителя.