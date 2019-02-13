Только 77,1% рейсов украинских авиакомпаний выполнялись вовремя

Новости Бизнеса: В январе снизилась пунктуальность украинских авиакомпаний по сравнению с предыдущим периодом.

Министерство инфраструктуры сетует на отклонения в графиках рейсов в аэропортах украинских авиакомпаний в январе 2019 года по сравнению с ноябрем 2018, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно их данным, не более чем 15 минутные отклонения от расписания наблюдались в 77,1% от всех 3687 рейсов января 2019 года при 79,4% в ноябре 2018 года.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний снизилась до 75,1% при 2659 выполненных рейсов.

Среди всех авиакомпаний с более чем 50 выполненными рейсами, самой пунктуальной остается «Мотор Сич» с пунктуальностью на уровне 87,3% при 236 рейсов.

Второй идет Windrose с показателем 83,2% с 274 рейсов.

Крупнейшая на рынке авиакомпания «Международные авиалинии Украины» пунктуальна всего в 71,4% случаев при 2708 рейсов.

Наиболее непунктуальными называются «Азур Эйр Украины» и SkyUP при 63% и 61,2% соответственно.

Среди иностранных авиакомпаний с показателем в 100% лидирует Jordan Aviation, Air Malta, Aegean Airlines, Iraqi Airlines и Alitalia, но они совершают всего от 4 до 19 рейсов в месяц.

Среди бюджетных авиакомпаний лидирует Pegasus Airlines при 77,6% и 107 рейсах, а замыкает рейтинг венгерская Wizzair с 68,1% при 457 полетов.

Среди иностранных компаний с более чем 100 рейсов лидирует «Белавиа» - 87,3% (237 рейсов).