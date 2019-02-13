Имущество заводов Коломойского арестовано по делу ПриватБанка

Новости Бизнеса: В связи с невыполнением обязательств по выплате кредитов суд принял решение арестовать имущество ряда предприятий бывшего владельца ПриватБанка.

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат», ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ПАО "Днепроазот" и других компаний, подконтрольных олигарху Игорю Коломойского, сообщает корреспондент, ссылаясь на решение суда.

Решение об аресте имущества было принято в рамках дела о завладении государственными средствами бывшими управляющими ПриватБанка. Стабилизирующие кредиты и рефинансированием оценивается в более 19,7 млрд грн.

Досудебное расследование установило, что управляющие ПриватБанка за 2014 года выдали 42 кредита субъектам, подконтрольным группе «Приват», в том числе кредиты под залог имущественных прав на товар на сумму от 18 до 73 млрд долларов.

Суд отмечает, что «поставка товаров все еще не состоялась», «денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены», а кредиты не погашены.

Министерство финансов Украины в 2016 году во избежание дестабилизации финрынка за счет 116 млрд госсредств осуществило национализацию ПриватБанка, что серьезно отразилось на экономике Украины, отмечается в решении суда.