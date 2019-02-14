"Турбоатом" и "Энергоатомом" подписали знаковый контракт на 500 млн

Новости Бизнеса: "Турбоатом" подписал контракт с "Энергоатомом" на изготовление конденсатора для Южно-Украинской АЭС.

Генеральный директор АО "Турбоатом" (Харьков) Виктор Субботин и директор подразделения "Атомкомплект" НАЭК "Энергоатом" Андрей Майстренко подписали контракт на изготовление конденсатора турбины блока №3 Южно-Украинской АЭС в рамках программы импортозамещения

"Это знаковый контракт. Это контракт, по сути, импортозамещения российских комплектующих на атомных блоках в Украине. Пять российских миллионников работает в Украине: на Хмельницкой, Ровненской, Южноукраинской АЭС. Мы полностью взяли на себя обеспечение их запасными частями, проводим модернизацию, которая даёт возможность повысить показатели по выработке, по КПД, расходы топлива снижаются, и продлеваем срок эксплуатации на десятилетия... "Энергоатом" ни копейки не платит российским "Силовым машинам". "Турбоатом" полностью обеспечивает обслуживание этих российских блоков", - сказал В.Субботин журналистам в четверг в Харькове.

Он также уточнил, что сумма контракта составляет около 500 млн грн.

Кроме того, В.Субботин и президент "Энергоатома" Юрий Недашковский подписали дополнение к программе участия АО "Турбоатом" в поставках оборудования для АЭС Украины на пятилетний срок (до 2022 года).