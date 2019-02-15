"Укрзализныця" в 2018 году сократила долг на 3,6 миллиарда гривень

Новости Бизнеса: Кравцов говорит, что Укрзализныця сократила долг до 30,8 миллиарда гривень.

Сумма задолженности Укрзализныци по состоянию на август 2018 составила 30,8 миллиарда гривень, что на 3,6 миллиарда гривень меньше, чем в 2017 году.

Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря улучшению операционной эффективности и увеличению доходов Укрзализныця сократила свой долговой портфель с 34,2 млрд грн в декабре 2017-го до 30,8 млрд грн в августе 2018 года", - сказал Кравцов.

Он отметил, что при условии сохранения существующего уровня финансовой состоятельности Укрзализныця может нарастить свой кредитный портфель дополнительно на 1 млрд долларов США. "Это будет способствовать более эффективной реализации пятилетней стратегии развития компании, которая предусматривает значительные инвестиции", - убежден руководитель Укрзализныци.

Он рассказал, что уменьшение долговой нагрузки позволило компании улучшить свои позиции по ключевым ковенантам договоров с международными финансовыми организациями. В частности, наблюдается устойчивое уменьшение текущей неуплаченной задолженности и растет уровень ее покрытия по процентам.

"Показатель Net Debt / EBITDA снизился до 1,5, показатель EBITDA / Net interest expenses - с 6,2 до 4,2. По нашим международными договорами с ЕИБ и ЕБРР по Net Debt / EBITDA имеем ковенанту 3. Это означает, что при сохранении текущего уровня EBITDA мы можем увеличить свой портфель ориентировочно на сумму от 25 до 30 млрд грн", - сообщил Кравцов.

По его словам, одним из инструментов привлечения средств для общества является выпуск ценных бумаг. "Сейчас мы рассматриваем возможность размещения еврооблигаций, одновременно подробнее об этом сможем говорить несколько позже, после официального обнародования соответствующего решения правительства", - сказал руководитель Укрзализныци.

Он отметил, что и для инвесторов, и для Укрзализныци крайне важно иметь четкое понимание того, каким образом будут обслуживаться финансовые займы. Несмотря на это, Укрзализныця предложила ввести механизм автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на уровень индекса цен производителей промышленной продукции.

"Это позволит обеспечить положительный денежный поток в компании, который может быть направлен на обслуживание долговых обязательств, и обезопасить компанию от рисков, ранее имевших место из-за непропорциональной индексации тарифов по отношению к национальной валюте, которая девальвировала", - отметил Кравцов.