Миллионные хищения: арестованы экс-руководители одного из госбанков

Новости Бизнеса: Подозреваемые в присвоении 39 млн гривен экс-руководители Укргазбанка арестованы.

Суд арестовал экс-чиновников "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"11 февраля бывшему члену наблюдательного совета банка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3,5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса", - заявили в полиции.

Согласно сообщению, в дальнейшем экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 960,5 тысяч гривен, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.

"Во вторник, 19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога - 90 млн гривен", - сообщает пресс-служба.

Ранее была разоблачена преступная "схема" по выведению и завладению средствами "Укргазбанка".

Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведения в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн гривен.

Следствие проводит дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной "схемы" по разворовыванию средств госбанка.