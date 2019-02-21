Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

В Одесской ОГА рассказали о вариантах запуска бесперебойной работы ПАО ОПЗ

В Одесской ОГА рассказали о вариантах запуска бесперебойной работы ПАО ОПЗ
17:50 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: ОПЗ могут передать "Нафтогазу" или Аграрному фонду.

Власти рассматривают несколько механизмов для запуска бесперебойной работы ПАО "Одесский припортовый завод".

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, сообщается на сайте ОГА.

"Я докладывал на эту тему Президенту Украины, несколько раз общался с премьер-министром и руководством НАК" Нафтогаз Украины". Существует несколько механизмов запуска завода не на месяц-два, а на длительный срок. Во-первых, это - передача его в управление или аренду НАК "Нафтогаз Украины", - сообщил Максим Степанов.

"Еще одно возможное решение проблемы мы нашли во время совещания у первого вице-премьера в понедельник - это передача ОПЗ в управление или аренду Аграрному фонду Украины, который имеет все необходимые ресурсы", - сказал председатель ОГА.

Также глава региона отметил, что, воспользовавшись любым из этих механизмов, завод удастся запустить в короткие сроки.

"Перед нами становился вопрос об увольнении людей с завода, но благодаря губернатору и его вмешательству, в частности, эта проблема была решена, и никого не уволили", - сообщил и.о. директора ОПЗ Сергей Назаренко.

Напомним, запуск ОПЗ был запланирован на 1 февраля, но его отложили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Аграрный фонд, Одесская область, Максим Степанов, Одесская ОГА, Одесский припортовый завод, ПАО ОПЗ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь