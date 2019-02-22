Nike потеряла полтора миллиарда долларов из-за одного бракованного кроссовка

Новости Бизнеса: Акции Nike рухнули из-за кроссовки, которая подвела звезду баскетбола.

Акции компании Nike на фондовом рынке США рухнули на 2% после инцидента с порвавшимся кроссовком восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона.

Об этом сообщило Reuters.

Инцидент произошел 20 февраля. Спортсмен упал и травмировал правую ногу, кроссовка модели PG 2.5 на его левой ноге порвалась.

Тренер баскетболиста, играющего за команду Duke Blue Devils, сообщил, что тот получил растяжение связок.

"Мы очень обеспокоены и хотим пожелать Сиону скорейшего выздоровления… Это единичный случай, но мы изучаем проблему", — сказано в заявлении Nike после инцидента.

Отмечается, что в результате компания подешевела примерно на 1,46 млрд долларов.