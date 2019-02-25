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Приватбанк: украинцы покупают три килограмма золота еженедельно

Приватбанк: украинцы покупают три килограмма золота еженедельно
13:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Клиенты крупнейшего в Украине банка – "Приватбанк" - за прошедший год купили более 131 кг золотых слитков, и в среднем за этот период банк продавал почти 3 кг золота в неделю.

Клиенты "Приватбанка" за 2018 год приобрели более 131 килограмма золотых слитков ведущих аффинажных компаний мира.

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

Как сообщил руководитель управления банковских металлов "Приватбанка" Максим Бродян, за первый год активного выхода банка на рынок металлов в среднем банк продавал клиентам почти 3 кг золота в неделю.

"Как правило, клиенты покупают в банке классические 100-граммовые слитки, которые "укладываются" в законодательные ограничения инвестирования в драгоценные металлы на уровне 150 тыс грн в день, и коллекционные подарочные слитки от 1 грамма до тройской унции", - сказал он.

"Если верить прогнозам мировых аналитиков, цена на золото уже в этом году может достичь отметки 1 450-1 500 долларов за тройскую унцию. Сейчас цена - 1 300-1 320 долларов за тройскую унцию", - отметил Бродян.

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"Сейчас "Приватбанк" продает золотые слитки через Центры банковских металлов (Киев, Днепр, Краматорск, Запорожье), а также сеть центров обслуживания VIP-клиентов по всей Украине. С начала 2019 года "Приватбанк" открыл продажу драгоценных монет австралийского монетного двора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, "ПриватБанк" совместно с Mastercard и сетью автозаправочных комплексов WOG запустили новый пилотный проект по выдаче наличных на кассе при оплате покупок банковской картой.

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Золото, ПриватБанк, Mastercard, Максим Бродян.
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