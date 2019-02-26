"Нова Пошта" вскоре будет работать без выходных

Новости Бизнеса: "Нова Пошта" кардинально меняет график работы

С 1 марта все отделения "Нова Пошта" в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать без выходных — 7 дней в неделю.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"Мы изменили график работы, потому что это удобно для клиентов. Бизнес-клиенты могут увеличить продажи за счет дополнительных дней работы, а получателям не нужно после работы ждать в очередях - можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее", - заявил генеральный директор компании Александр Бульба.

Сообщается, что отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть по ссылке.

В "Нова Пошта" напомнили, что мобильным приложением компании пользуются 2,6 млн активных пользователей в месяц.

"В прошлом году количество оформленных через приложение посылок по сравнению с 2017 годом возросло до 10 млн, а сумма онлайн расчетов - в 2,5 раза", - говорится в сообщении.