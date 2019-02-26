Ровенская АЭС запустила первый блок

Новости Бизнеса: Ровенская АЭС подключила первый блок к сети после завершении я капитального ремонта.

Ровенская АЭС 25 февраля в 20:38 подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения капитального планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро вторника, в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Хмельницкой АЭС – 94 сутки среднего планового ремонта (до 6 августа).

Блок №3 Ровенской АЭС – отключен 25 февраля действием защиты от внутренних повреждений генератора. По данным Госатомрегулирования, предварительная оценка по международной шкале INES - "ниже шкалы/уровень 0". Замечаний по работе технологической защиты не было.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в г.Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.