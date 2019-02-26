Верховный суд принял окончательное решение по "Укрнафте"

Новости Бизнеса: Верховный суд признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты.

Большая палата Верховного суда приняла окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять без предварительной оплаты 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 5 млрд грн, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По информации пресс-службы НАБУ, такое решение суд принял во вторник вечером.

"Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, которое расследует соответствующее коррупционную схему", - сказано в сообщении Нацбюро.

В НАБУ напомнили, что в феврале 2018 года компания, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО "Укрнафта", обратилась в Окружной административный суд г.Киева с иском к Кабинету министров Украины, в котором просила признать незаконными пункты постановления Кабмина, обязывающие госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты. "Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году", - сообщили в Бюро.

Окружной админсуд г.Киева в том же месяце, а в июне 2018 года – и Киевский апелляционный административный суд, удовлетворили иск компании.

В июле 2018 года Кабмин подал в Верховный суд кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного админсуда, к которой присоединилось НАБУ. Верховный суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений Окружного административного суда г.Киева и Киевского апелляционного админсуда на период рассмотрения кассационной жалобы правительства.

В НАБУ отметили, что это решение ВС усилит способность Нацбюро в отстаивании интересов государства и возмещении убытков за уголовные правонарушения. "В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн", - сказано в сообщении.