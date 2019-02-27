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Коломойский не смог оспорить решение суда по ПриватБанку "о чести и достоинстве"

Коломойский не смог оспорить решение суда по ПриватБанку "о чести и достоинстве"
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Апелляционный суд Киева отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства.

Киевский апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска Игоря Коломойского к ряду лиц о признании недостоверным и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию заявление экс-главы ПриватБанка (Киев) Александра Шлапака относительно некоторых операций банка в октябре-ноябре 2016 года.

Как сообщили агентству в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), который выступал одним из ответчиков по иску, соответствующее решение апелляционный суд принял по итогам заседания 25 февраля 2019 года.

Как сообщалось, некое лицо, именуемое в производстве как "Лицо_1", в конце 2017 года подало иск в Печерский райсуд Киева к ПриватБанку, НБУ и другим ответчикам. Истец потребовал признать недостоверным, и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию, следующее из заявления А.Шлапака во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в июле 2017 года: "все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет – ред) с превышением полномочий".

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Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Печерский райсуд Киева по итогам заседания 16 октября 2018 года признал иск таким, который носит искусственный характер и оставил его без рассмотрения.

При этом суд первой инстанции расценил действия представителей истца во время проведения подготовительного заседания такими, которые были направлены на затягивание и препятствование рассмотрению дела и, соответственно, являются злоупотреблением процессуальными правами.

В свою очередь, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

И.Коломойский и Г.Боголюбов в июле 2018 года оспорили применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска ПриватБанка, обосновав свою жалобу поданным в украинский суд иском о клевете со стороны бывшего главы финучреждения Александра Шлапака.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (именуемые в производстве как английские ответчики) с тем, чтобы привлечь в производство И.Коломойского и Г.Боголюбова.

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При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против И.Коломойского и Г.Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

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НБУ, ПриватБанк, Киевский апелляционный суд, Игорь Коломойский.
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