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"Укрзализныця" испытывает трудности с дизтопливом: Вводятся ограничения

"Укрзализныця" испытывает трудности с дизтопливом: Вводятся ограничения
18:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" ввела ограничения из-за критической нехватки дизтоплива.

"Укрзализныця" ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

Об этом свидетельствует копия телеграммы от 22 февраля за подписью члена правления УЗ Иренеуша Василевского, которая есть в распоряжении enkorr.

"В связи с временным прекращением централизованной поставки ДТ на региональные филиалы обязываю срочно принять меры по экономии затрат топлива", — следует из телеграммы.

Региональным подразделениям поручено максимально сократить парк тепловозов, задействованных в маневровой работе и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированным участкам.

Также приостановлена выдача ДТ для выполнения работ по модернизации, ремонта колеи и других работ, связанных с обслуживанием инфраструктуры, за исключением аварийных ситуаций. Также до возобновления поставок топлива остановлено выполнение всех работ по модернизации и ремонту инфраструктуры, требующих затрат ДТ.

В локомотивных и мотовагонных депо поручено слить дизельное топливо с тепловозов, отставленных в резерв.

В свою очередь региональные подразделения сообщают о критически низких запасах ДТ. В частности, "Южная железная дорога" сообщила, что по состоянию на 22 февраля остаток ДТ оставался на один день работы. "Юго-Западная железная дорога" тогда же сообщила о 181 т запаса, также достаточного для одного дня, аналогичная ситуация и на "Одесской железной дороге". "Приднепровская железная дорога" сообщила о запасе в 310,3 т (три дня), "Львовская железная дорога" — о запасе на два дня работы 

Как сообщалось ранее, из-за отсутствия достаточного запаса ДТ, прогнозированного графика отгрузки и объективного расчета ожидаемой стоимости топлива, "Укрзализныця" во второй половине 2018 г. и в начале 2019 г. сталкивается с проблемами со своевременной закупкой топлива.

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Укрзализныця, Дизельное топливо, Ограничения, Нехватка топлива.
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