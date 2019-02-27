Скачать
Среда, 27.02.2019
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
Контрабанда в ОПК: Два директора предприятий Укроборонпрома отстранены от должностей
Скандал в ОПК: Двух директоров отстранили
Рома опять нацелилась на Малиновского
Рома опять нацелилась на Малиновского
Великий пост 2019: традиционный календарь питания
Великий пост 2019: традиционный календарь питания

В "Укрзализныце" рассказали, сколько у нее осталось дизтоплива

В "Укрзализныце" рассказали, сколько у нее осталось дизтоплива
18:51 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В ближайшие дни запланирована закупка партии горючего в 60 тысяч тонн, соответствующие торги должны состояться 1 марта 2019 года.

Сейчас "Укрзализныця" имеет более чем недельный запас дизтоплива для бесперебойной работы отрасли.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Накануне Укрзализныця, стремясь получить объективную информацию об уровне цен на дизельное топливо, обратилась с соответствующим запросом в государственные предприятия, в компетенции которых анализ и оценка ситуации на рынке. Ожидаемая стоимость дизтоплива должна полностью удовлетворить поставщиков, которые планируют принять участие в объявленных торгах.

"Укрзализныця" испытывает трудности с дизтопливом: Вводятся ограничения
"Укрзализныця" испытывает трудности с дизтопливом: Вводятся ограниченияЧитать полностью

Кроме того, в соответствии с действующими планами, поставщикам услуг предоставляются разнарядки на отгрузку очередных партий дизтоплива общим объемом 10 тысяч тонн. Этого объема достаточно для бесперебойной работы Укрзализныци в течение 12-14 дней.

Также действующие контракты предусматривают поставку еще 30 тысяч тонн дизельного топлива.

Как сообщалось ранее, из-за критического недостатка дизтоплива "Укрзализныце" приходится сокращать парк тепловозов, сливать топливо из отставленных в резерв тепловозов и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированным участкам.

Из-за отсутствия достаточного запаса ДТ, прогнозированного графика отгрузки и объективного расчета ожидаемой стоимости топлива, "Укрзализныця" во второй половине 2018 г. и в начале 2019 г. сталкивается с проблемами со своевременной закупкой топлива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Дизельное топливо, Нехватка топлива.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
02 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
03 Великий пост 2019: история праздника и традиции
04 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
05 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Оскар 2019: вспоминаем самые важные моменты церемонии (Фото)
Оскар 2019: вспоминаем самые важные моменты церемонии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь