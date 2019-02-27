В "Укрзализныце" рассказали, сколько у нее осталось дизтоплива

Новости Бизнеса: В ближайшие дни запланирована закупка партии горючего в 60 тысяч тонн, соответствующие торги должны состояться 1 марта 2019 года.

Сейчас "Укрзализныця" имеет более чем недельный запас дизтоплива для бесперебойной работы отрасли.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Накануне Укрзализныця, стремясь получить объективную информацию об уровне цен на дизельное топливо, обратилась с соответствующим запросом в государственные предприятия, в компетенции которых анализ и оценка ситуации на рынке. Ожидаемая стоимость дизтоплива должна полностью удовлетворить поставщиков, которые планируют принять участие в объявленных торгах.

Кроме того, в соответствии с действующими планами, поставщикам услуг предоставляются разнарядки на отгрузку очередных партий дизтоплива общим объемом 10 тысяч тонн. Этого объема достаточно для бесперебойной работы Укрзализныци в течение 12-14 дней.

Также действующие контракты предусматривают поставку еще 30 тысяч тонн дизельного топлива.

Как сообщалось ранее, из-за критического недостатка дизтоплива "Укрзализныце" приходится сокращать парк тепловозов, сливать топливо из отставленных в резерв тепловозов и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированным участкам.

Из-за отсутствия достаточного запаса ДТ, прогнозированного графика отгрузки и объективного расчета ожидаемой стоимости топлива, "Укрзализныця" во второй половине 2018 г. и в начале 2019 г. сталкивается с проблемами со своевременной закупкой топлива.