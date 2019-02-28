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АО "Укрзализныця": проезд в поезде "Четыре столицы" подешевеет

АО "Укрзализныця": проезд в поезде "Четыре столицы" подешевеет
18:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укрзалізниця

Новости Бизнеса: Ранее стоимость проезда в купейном вагоне Киев - Рига составлял 2164 грн, а в вагоне СВ - 4283 грн.

В поезде "Четыре столицы" со 2 марта появятся два плацкартных вагона, что позволит пассажирам сэкономить на поездке из Киева в города Европы. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця делает международные путешествия доступными. Со 2 марта в составе поезда "Четыре столицы" № 31/32 Киев - Рига будут курсировать два плацкартных вагона, стоимость проезда в которых будет значительно ниже, чем в купейных вагонах. Всего в составе поезда будет 5 купейных вагонов, 2 плацкартных и один СВ", - говорится в публикации.

Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья по состоянию на 28 февраля 2019 года на поезд № 31 составляет:

  • в сообщении Киев - Рига - 1415,55 грн;
  • Киев - Вильнюс - 1065,50 грн;
  • Киев - Минск - 805,20 грн.

Для сравнения в Укрзализныце напомнили, что стоимость проезда в купейном вагоне в сообщении Киев - Рига составляет 2164 грн, а в вагоне СВ - 4283 грн.

Укрзализныця нуждается в $6 млрд допинвестиций

Как отметили в УЗ, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении со странами СНГ и Балтии устанавливаются на основании Соглашения о Межгосударственном пассажирском тарифе. Согласно указанному соглашению стоимость (тарифы) на перевозки пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории. Стоимость проезда составляет сумму стоимости проезда по территории каждой страны и рассчитывается в швейцарских франках по курсу, установленному на день оформления проездного документа.

Напомним, что поезд №31/32 "Четыре столицы" начал курсировать с 28 сентября 2018 года.

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Укрзализныця, Киев-Минск, Киев-Рига, АО "Укрзализныця", Киев - Вильнюс, Четыре столицы.
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