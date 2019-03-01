Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме
В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)
Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)
Масленица 2019: что обязательно нужно сделать женщинам
Масленица 2019: что обязательно нужно сделать женщинам

Суд в Гааге признал незаконной экспроприацию РФ активов "Нафтогаза" в Крыму

Суд в Гааге признал незаконной экспроприацию РФ активов "Нафтогаза" в Крыму
13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в Крыму.

Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось, что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

А.Коболев отметил, что стоимость утраченных в результате аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму до $5 млрд.

"Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", - добавил он.

Как сообщалось, Российской Федерации 15 февраля 2016 года было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Росс

"Нафтогаз" начал процессы по взысканию с "Газпрома" долгов в новых странах

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигла $8 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Нафтогаз Украины, Гаага, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военные получат модернизированный танк Т-80
Военные получат модернизированный танк Т-80
Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь