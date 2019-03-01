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Топливный кризис в "Укрзализныце" продолжается: Срок приема заявок на тендер продлен

Топливный кризис в "Укрзализныце" продолжается: Срок приема заявок на тендер продлен
17:41 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Очередная закупка топлива "Укрзализныцей" провалилась.

Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" снова на десять дней продлил срок приема заявок на участие в формульном тендере по поставке дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает enkorr.

Прием заявок продолжен на четыре тендера, каждый из которых предполагает закупку 15 тыс. т дизельного топлива.

Неделей ранее "Укрзализныця" также продлила срок приема заявок только по 4 из 7 процедур, а две оставшиеся были отменены из-за отсутствия заявок от поставщиков.

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Таким образом из заявленных в конце декабря прошлого года семи тендеров на 100 тыс. т активными остаются четыре на поставку 60 тыс. т.

Эта закупка была объявлена 22 декабря 2018 г. Изначально конечный срок подачи заявок был определен — 22 января, потом — 29 января, 5 февраля и 13 февраля, 21 февраля, 1 марта и теперь 11 марта.

Причина продления сроков официально не сообщается. В то же время, по данным enkorr, ЦОП предоставил дополнительную неделю для подачи заявок в связи с отсутствием интереса трейдеров по причине низкой ожидаемой стоимости ресурса.

Она была рассчитана в день объявления торгов на уровне 26 488,86 грн/т.

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Укрзализныця, Тендер, Дизельное топливо, Топливный кризис.
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