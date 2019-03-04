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Понедельник, 04.03.2019
НАБУ осуществило громкое задержание директоров "Спецтехноэкспорта"
НАБУ осуществило громкое задержание директоров "Спецтехноэкспорта"
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НАБУ осуществило громкое задержание директоров "Спецтехноэкспорта"

НАБУ осуществило громкое задержание директоров "Спецтехноэкспорта"
17:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) задержало действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", по подозрению в растрате $2,2 млн

Как сообщается на странице НАБУ в соцсети Фейсбук, задержание произошло в понедельник, 4 марта.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", - сказано в сообщении НАБУ.

В свою очередь как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в соцсети Фейсбук, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", причастному к организации преступной схемы растраты средств, причинившей государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн грн (или $2,2 млн).

Кроме того, прокуроры САП совместно с детективами НАБУ сообщили о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным лицам "Спецтехноэкспорта".

"Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленного, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызваны тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал схему растраты принадлежащих государству в лице ГП "Завод 410 ГА" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.

"Так, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" как распорядителем имущества ГП "Завод 410 ГА" с Министерством обороны Индии, вышеуказанное должностное лицо путем подписания соответствующего соглашения привлекло к его сопровождению агента (посредника) - компании-резидента Объединенных Арабских Эмиратов. По условиям этого соглашения агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени в интересах за счет и под контролем ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и последующего выполнения вышеуказанного контракта", - сказано в сообщении.

За такие услуги, на основании подписанных указанными должностными лицами ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" актов выполненных работ и платежных поручений, со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента в течение 2015 года были перечислены принадлежащие ГП "Завод 410 ГА" государственные средства в сумме $2,2 млн.

"Однако собранные в ходе следствия доказательства свидетельствуют о том, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял. Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и безосновательного пересчета агенту средств за предоставленные услуги государству в лице ГП "Завод 410 ГА" нанесен материальный ущерб на сумму эквивалентную 55,5 млн грн", - сказано в сообщении САП.

Сейчас указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны. В ближайшее время в суд будут поданы ходатайства об избрании им меры пресечения.

Как отмечается, у организатора преступлений есть свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, поэтому согласно законодательству ему сообщал подозрении руководитель САП Назар Холодницкий.

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SAP, Укроборонпром, НАБУ, Спецтехноэкспорт.
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