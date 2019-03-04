"Укрпошта" готова доплачивать сельским почтальонам, но при одном условии

Новости Бизнеса: «Укрпошта» готова доплачивать почтальонам при условии увеличения потребления почтовых услуг со стороны местной власти.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» предлагает местным властям Киевской области запустить сроком на три месяца пилотный проект, в рамках которого компания будет выплачивать надбавки сельским работникам с уменьшенным окладом при условии, что местная власть увеличит объем потребляемых почтовых услуг и загрузит почтальонов работой.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян со ссылкой на итоги встречи в Обухове с руководством райгосадминистраций, отделений почты и общественностью при участии главы Киевской области Александра Терещука и руководителя «Укрпошты» Игоря Смелянского.

«Там, где произошло сокращение ставок занятости почтальонов из-за падения объемов пенсионных выплат, подписки, торговли, почтовых услуг, «Укрпошта» предлагает местным общинам общий подход, чтобы решить эту проблему. Компания готова в течение пилотного трехмесячного проекта доплачивать тем работникам в селах, у которых были уменьшены ставки, если местная власть возьмет на себя обязательства помочь «Укрпоште» увеличить объемы услуг и загрузить сотрудников работой», - написал Омелян.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что Министерство инфраструктуры и «Укрпошта» готовы поддержать инициативу киевских региональных руководителей и разработать законопроект, который позволит местным общинам софинансировать деятельность социально важных функций, в частности почты.