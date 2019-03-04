Порошенко: То, что мы выжили без газа из РФ - вклад атомной энергетики

Новости Бизнеса: Украинский президент отметил важную работу Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в г.Южноукраинск.

Президент Украины Петр Порошенко ознакомился с мощностями Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в г.Южноукраинск Николаевской области (входит вместе с Южно-Украинской АЭС и Александровской малой ГЭС в состав Южно-Украинский энергокомплекс), где в ходе общения с руководством электростанции и ее работниками заверил в приоритетности для государства строительства дополнительных энергоагрегатов.

Как сообщает в понедельник вечером пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко подчеркнул, что "государство определяет приоритетным строительство дополнительных энергоагрегатов, в том числе и на Ташлыкской ГАЭС, и на Днестровской ГЭС". По его словам, "это еще позволит повысить долю атомной энергетики и сделать экономику Украины более конкурентоспособной".

Президент Украины отметил важную работу предприятия.

"На самом деле, я думаю, что та роль, которую сейчас играет атомная энергетика, особенно в последнее 4-5 лет, когда мы увеличили в балансе энергопотребления и энергогенерации долю атомной энергетики в 60-61%, это означает огромный вклад атомщиков в энергетическую безопасность государства и в диверсификацию энергообеспечения ", - отметил П.Порошенко.

"То, что мы выжили без российского газа - весомый вклад атомной энергетики", - подчеркнул президент.

Южно-Украинский энергетический комплекс - единственное в Украине предприятие, где комплексно используются базовые ядерные и маневренные гидро- и гидроаккумулирующие мощности. В его состав входят Южно-Украинской АЭС, Александровская ГЭС и Ташлыкская ГАЭС. Ежегодно энергетическим комплексом на Южном Буге производится 17-20 млрд кВт-час. электроэнергии, что составляет примерно 10% общего производства электроэнергии в стране и около 20% ее генерации на украинских атомных электростанциях.