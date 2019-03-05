Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире

Новости Бизнеса: Forbes назвал богатейшего человека Земли.

Глава Amazon Джефф Безос остался самым богатым человеком в мире.

Согласно представленной информации, его состояние выросло на $19 млрд и составило $131 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Уточняется, что вопрос о том, сохранит ли он лидирующее место в рейтинге в следующем году после развода с женой Маккензи Безоз, которая может получить половину состояния, остается открытым.

Ранее сообщалось, что наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс является самой богатой женщиной мира, ее состояние оценивается в $49,3 млрд.