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"Укрзализныця" нашла нового главу Львовской железной дороги

"Укрзализныця" нашла нового главу Львовской железной дороги
16:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ЛЖД

Новости Бизнеса: «Укрзализныця» назначила нового главу Львовской железной дороги, повысив в должности бывшего директора по инфраструктуре.

Акционерная компания ”Укрзализныця” назначила Романа Черницкого, который ранее занимал должность директора по инфраструктуре «Укрзализныци», новым руководителем регионального филиала компании - «Львовская железная дорога».

Об этом сообщила пресс-служба ”Укрзализныци”.

«Роман Черницкий окончил Киевский университет экономики и технологий транспорта по специальности «Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство». В 1992 году начал работу именно на Львовской железной дороге. Работал на должностях монтера пути, дублера дорожного мастера дистанции пути, дорожным мастером, начальником производственного участка. С 2000 года - на руководящих должностях в структурных подразделениях Львовской железной дороги. В 2016-2017 годах - заместитель начальника регионального филиала по инфраструктуре регионального филиала «Львовская железная дорога». С апреля 2017 года и до сих пор работал в должности директора по инфраструктуре «Укрзализныци», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце февраля стало известно, что предыдущий директор филиала ”Львовская железная дорога” Владимир Крот решил уволится с занимаемой должности. До этого должность руководителя Львовской железной дороги занимал Иван Груник, который был уволен после проведения ревизии на предприятии. Иван Груник возглавил «Львовскую железную дорогу» в апреле 2017 года, при этом с марта 2016 года он был исполняющим обязанности начальника. В декабре 2017 года председатель Львовской ОГА Олег Синютка обратился к «Укрзализныце» с требованием уволить Груника из-за отсутствия вагонов с необходимыми для завершения строительства дорог материалами.

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Все по теме:

Укрзализныця, Железная дорога, Львовская железная дорога, УЗ, Роман Черницкий.
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