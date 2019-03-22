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Skoda отказалась строить новый завод в Украине

Skoda отказалась строить новый завод в Украине
12:02 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ЭП

Новости Бизнеса: Skoda Auto не будет создавать новый завод в Украине, но и не будет переносить имеющееся производство в другую страну

Skoda Auto отказалась от намерений создания нового мультибрендового завода в Украине и рассматривает для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Об этом сообщили в компании "Еврокар", комментируя публикацию в прессе о якобы намерении чешской компании перенести сборку автомобилей из Украины в Сербию.

Отмечается, что это решение не связано с намерением перемещения производства из Украины, т.е. завод "Еврокар" продолжит сборку автомобилей Skoda.

"Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет", - сообщили в компании.

В "Еврокаре" пояснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group и в Skoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад – на сегодня заводы Skoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.

"Еще в 2017 году Украину посетил председатель Skoda Auto, по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины в качестве внешней производственной площадки для Skoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличия подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами", - напомнили в компании.

Однако, добавляют в "Еврокаре", за это время Украиной так и не были предложены условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

"В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя Стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года", - констатируют в компании.

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В то же время, добавляют в "Еврокаре", активно либерализируется ввоз б/у авто, фактически хаотизируя авторынок и загоняя все дальше в теневой формат, тогда как к легальному бизнесу предъявляются высокие требования.

"К сожалению, Украина не выдержала конкуренции в борьбе за крупного инвестора. Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу ... за 1,4 млрд евро инвестиций, 5 тыс новых рабочих мест и возможность производства 300 тыс автомобилей в год с уровнем экспорта 4,5 млрд евро", - заключают в "Еврокаре".

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Завод, Еврокар, SKODA AUTO.
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