Кравцов показал новые вагоны для поезда Киев-Вена

Новости Бизнеса: «Укрзализныця» купила новые вагоны на маршрут Киев-Вена-Киев на отечественном Крюковском заводе.

Акционерная компания «Укрзализныця» купила у Крюковского вагоностроительного завода новые вагоны на маршрут Киев-Вена-Киев

Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Не только купе, СВ, но и вагоны для международного сообщения габарита РИЦ (Международное соглашение по обмену вагонами, устанавливает технические требования, которыми должен обладать вагон для использования в международном обороте – ред.) заказали на 2019 год. Снова Крюковского вагоностроительного завода для «Укрзализныци». Планируем эти новые вагоны РИЦ на маршрут Киев-Вена-Киев», - написал он.

При этом Кравцов отметил, что, в отличие от классических вагонов, в новых вагонах в каждом купе есть отдельный умывальник, есть душ и пеленальный стол для младенцев.

Также Кравцов сообщил, что вагоны будут приняты в эксплуатацию после сертификации европейскими коллегами.

«На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками», - написал он.

Напомним, "Укрзализныця" должна получить еще 15 локомотивов General Electric в ближайшее время.

Как сообщалось, "Укрзализныця" может ввести скидки на отдельные виды грузов, следующих в порты Азовского региона.

Ранее сообщалось, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал повысить сотрудникам "Укрзализныци" заработную плату на 15%.