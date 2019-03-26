Укроборонпром планирует производство автоматических пушек

Новости Бизнеса: Укроборонпром планирует создать замкнутый цикл производства автоматических пушек.

Госпредприятие "Завод точной механики" присоединят к "Конструкторскому бюро артиллерийского вооружения", чтобы создать замкнутый цикл производства автоматических пушек. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Гендиректор "Укроборонпром" Павел Букин принял такое решение в частности, чтобы снизить админрасходы на предприятиях. Также идею присоединения завода к конструкторскому бюро поддержал Наблюдательный совет Госконцерна. Соответствующее обращение в ближайшее время намерены отправить на рассмотрение правительства.

В настоящее время основные изделия "Завода точной механики" и "КБ Артвооружения" - это 30-мм автоматические пушки, которые являются главным оружием БТР-3, БТР-4, а также БМП-2.

Ожидается, что создание замкнутого цикла производства позволит повысить эффективность и скорость процессов; расширить выпуск БТР-3 и БТР-4. Сэкономленные средства от сокращения управленческого звена намерены направить на обновление производственных мощностей и повышение зарплаты работникам.

"Объединение предприятий позволит ускорить процессы по созданию новейшего оружия. В частности речь идет о разработке перспективных 30-мм и 40-мм автоматических пушек, которые будут использовать боеприпасы стандарта НАТО. Эти автоматические пушки предназначены для вооружения уже существующих образцов бронетехники, таких как БТР-3 и БТР-4, а также новейших разработок", - отметили в "Укроборонпроме".