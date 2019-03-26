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Wizz Air запускает рейсы из Киева в Лейпциг

Wizz Air запускает рейсы из Киева в Лейпциг
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ЭП

Новости Бизнеса: Лоукост авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия).

Wizz Air, одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний, с 5 июля 2019 года начнет рейсы из Киева в Лейпциг, который станет 10 городом в Германии, куда будет летать авиаперевозчик из Киева.

Как говорится в пресс-релизе Wizz Air во вторник, полеты по этому направлению будут происходить дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

С открытием этого рейса общее число направлений, по которым летает Wizz Air из Украины, достигнет 45-ти в 13 странах, в том числе из Киева - 29-ти.

Как отмечается в релизе, с начала этого года авиакомпания перевезла около 450 тыс. на своих рейсах в/из Украины, что более чем на 80% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и, по ее данным, делает Wizz Air крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Украине.

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Всего Wizz Air предлагает рейсы по более 650 маршрутам с 25 баз, соединяя 146 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 109 самолетов Airbus, и в минувшем году перевез 34 млн пассажиров.

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Авиакомпания, Wizz Air, Лоукост, Лейпциг.
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