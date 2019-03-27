В украинской энергокомпании разработают программу переработки опасных отходов

Новости Бизнеса: К мировой практике переработки отходов энергопромышленности решили подключится и в украинской компании.

В середине марта этого года на одной из ТЭС, которая входит в состав "Донбассэнерго", зарубежные партнеры проинспектировали состояние работы станции. В частности, был произведен отбор проб золошлаковых отходов. Результаты анализов помогут определить химический состав веществ и понять, какие меры для их переработки необходимо принять.

Представители энергетической компании прокомментировали свое решение о создании программы переработки золошлаковых отходов тем, что их становится слишком много. И все в результате работы любой ТЭС. Данная разновидность вредных веществ негативно влияет на экологию планеты. ЗШО становятся одной из причин загрязнения почвы, води и воздуха.

При правильном подходе к решению эко-проблемы можно не просто избавиться негативного воздействия отходов производства энергии, но и получить ценные компоненты. Так в Европе в процессе переработки ЗШО получают тонны железного концентрата, используемого в дальнейшем на металлургических производства. Извлеченную золу используют в строительстве и в качестве источника удобрений.