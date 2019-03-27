Самый большой завод по переработке отходов появится в Житомире

Новости Бизнеса: Предприятие по переработке отходов должно заработать к концу 2019 года.

За переработку мусора в Украине возьмется Хорватия. Представители одной из компаний этой страны уже имели успех запуска нескольких десятков подобных объектов в странах Европы.

На будущем заводе, построенном в Житомире, будут перерабатывать несортированый вид твердых отходов, используя технологию "МБО-Т". Это инновационный способ, который до этого в Украине еще не практиковался. Утилизация с помощью данной технологии включает несколько видов обработки: механическую, термическую и биологическую.

Будущий завод сможет перерабатывать более 80 тонн несортированных отходов в год. В результате запуска и работы объекта удастся получить вторичное сырье, альтернативное топливо и компост.